Аварія сталася на вулиці в селі Лозова

Смертельна аварія сталася увечері 13 жовтня неподалік Тернополя. В селі Лозова на одній із вулиць легковий автомобіль врізався в електричний стовп. В ДТП загинув пасажир, ще двох травмованих медики госпіталізували в лікарню.

Повідомлення про смертельну аварію до рятувальників та медиків швидкої допомоги надійшло о 18:13 13 жовтня. На місце також виїхали правоохоронці. Працівники спецслужб встановили, що на сільській вулиці населеного пункту Лозова водій не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і там авто врізалося в електричний бетонний стовп.

«Бійці ДСНС оперативно прибули на місце події. Щоб витягнути водія та постраждалих з понівеченого автомобіля, рятувальники застосували спеціальні інструменти. Також не допустили займання машини, яке могло трапитися через розлите пальне», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Для деблокування постраждалих залучили рятувальників



Працівники швидкої допомоги констатували смерть одного пасажира, який перебував в авто. Водія та ще одного пасажира з різними важкими травмами доставили в лікарню в Тернополі.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, також у водія відібрали зразки на встановлення алкоголю в крові. За фактом смертельного ДТП порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.