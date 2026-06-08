Кухонна губка щодня контактує із залишками їжі, тому з часом може набувати неприємного запаху

Кухонна губка щодня контактує із залишками їжі, жиром і вологою, тому з часом може набувати неприємного запаху. Навіть якщо зовні вона виглядає чистою, усередині можуть накопичуватися забруднення, які й стають причиною проблеми. УНІАН розповідає, як можна освіжити губку, щоб не купувати нову.

Як відіпрати губку від жиру і запаху?

Один із простих способів – відправити губку в посудомийну машину, виставивши максимальні температуру та час. Але якщо у вас немає посудомийної машини, ви можете прокип’ятити губки з декількома ложками соди або оцту. Після цього губкою можна мити посуд ще певний час. Потім бажано її знову випрати, але вже використовування для миття сантехніки.

Також існує ще один спосіб, який допоможе вам швидко освіжити губку. Для цього покладіть вологу губку з краплею мийного засобу в мікрохвильову піч на одну хвилину при максимальній потужності. Після закінчення часу, дайте їй охолонути – і лише потім діставайте з мікрохвильовки.