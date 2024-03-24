Електропостачання в більшості регіонів відновлять до кінця доби

Внаслідок останніх російських атак, які останнім часом спрямовані на енергетичні об’єкти, НЕК «Укренерго» зазнало збитків на щонайменше 90-100 млн євро. Про це у неділю, 24 березня, повідомив голова енергетичної компанії Володимир Кудрицький.

«За попередніми підрахунками, чек за збитки, який буде предʼявлено ворогу за останні атаки, сягає щонайменше на 90-100 млн євро, якщо говорити лише про високовольтне обладнання «Укренерго», – написав у Facebook Володимир Кудрицький.

За словами Володимира Кудрицького, фахівці «Укренерго» готувалися до можливих атак. Там сформували склад матеріалів, які можуть знадобитися для відновлення обладнання, та організували для персоналу спеціальні тренінги.

«Дуже важливу роль зіграли інженерні укріплення на наших обʼєктах, які облаштовувалися спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством з відновлення. За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими», – розповів Володимир Кудрицький.

Володимир Кудрицький також розповів що, в регіонах, які зазнали найбільших пошкоджень, над ліквідацією наслідків атак працюють десять мобільних ремонтних бригад. Поступово енергетикам вдається повертати світло у домівки українців, в більшості регіонів електропостачання планують повернути до кінця доби.

«Це означає, що протягом наступних кількох днів будуть поступово зніматися ті залишкові обмеження енергопостачання, які все ще є в деяких регіонах», – каже Володимир Кудрицький.

Втім, складною ситуація залишається на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. За словами Володмира Кудрицького, у цих регіонах ремонтні роботи можуть зайняти декілька днів.