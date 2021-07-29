Netflix заборонив невакцинованим акторам брати участь у зйомках
Стрімінговий сервіс запроваджує нові правила роботи на знімальних майданчиках
Компанія Netflix для зйомок своїх проектів співпрацюватиме тільки із вакцинованими акторами та працівниками знімального майданчика. Таким чином Netflix хоче підтримати кампанію із вакцинації у США.
Як пише Deadline, рішення про обов’язкову вакцинацію для членів кіногруп проектів Netflix, що знімаються у США, ухвалили через четверту хвилю Covid-19, викликану штамом «Дельта», що є значно більш заразним за попередні варіації вірусу. Наразі це перша велика кінокомпанія у США, яка пішла на такий крок.
Водночас винятками будуть медичні та вікові протипокази для вакцинації або релігійні переконання актора чи працівника знімального майданчика. Також вакцинації не вимагатимуть у тих, хто зайнятий у проектах, що вже стартували і зйомки яких тривають зараз. Додамо, що актор Шон Пенн відмовився повертатись на знімальний майданчик проекту Gaslit, допоки уся група не вакцинується.
Нагадаємо, у компанії Google вирішили вимагати вакцинації проти коронавірусу від співробітників перед тим, як вивести їх на роботу в офіс. Спочатку нововведення запровадять у США, а потім і в інших офісах компанії у світі.