На знімальному майданчику компанії Netflix запровадили обов'язкову вакцинацію

Компанія Netflix для зйомок своїх проектів співпрацюватиме тільки із вакцинованими акторами та працівниками знімального майданчика. Таким чином Netflix хоче підтримати кампанію із вакцинації у США.

Як пише Deadline, рішення про обов’язкову вакцинацію для членів кіногруп проектів Netflix, що знімаються у США, ухвалили через четверту хвилю Covid-19, викликану штамом «Дельта», що є значно більш заразним за попередні варіації вірусу. Наразі це перша велика кінокомпанія у США, яка пішла на такий крок.

Водночас винятками будуть медичні та вікові протипокази для вакцинації або релігійні переконання актора чи працівника знімального майданчика. Також вакцинації не вимагатимуть у тих, хто зайнятий у проектах, що вже стартували і зйомки яких тривають зараз. Додамо, що актор Шон Пенн відмовився повертатись на знімальний майданчик проекту Gaslit, допоки уся група не вакцинується.

Нагадаємо, у компанії Google вирішили вимагати вакцинації проти коронавірусу від співробітників перед тим, як вивести їх на роботу в офіс. Спочатку нововведення запровадять у США, а потім і в інших офісах компанії у світі.