В ГУР заявили, що пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення

У Підмосков'ї на військовому аеродромі «Чкаловський» невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер. Про інцидент, що трапився 18 вересня, повідомило ГУР Міноборони України у середу, 20 вересня.

Як розповіли у відомстві, було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. На летовищі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та літаки-розвідники.

фото ГУР

«Невідомими було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю», – йдеться у повідомленні.

В ГУР заявили, що пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.

фото ГУР

Наразі російські спецслужби проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію.