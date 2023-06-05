Україні вдалося розвинути мережу агентів та прихильників у Росії, які допомагають влаштовувати диверсії. На територію Росії Україна надсилає безпілотники для атак, повідомило у понеділок, 5 червня, CNN із посиланням на неназваних людей, «знайомих з розвідкою США».

Видання заявило, що в США вважають атаку безпілотників на Кремль спланованим нападом з території Росії, а не України. Джерела CNN не впевнені, чи інші атаки БПЛА по території Росії відбулися таким ж чином, проте припускають, що агенти України можуть бути до цього залученими.

«Офіційні особи США вважають, що Україна розвинула диверсійні осередки всередині Росії, які складаються з проукраїнських симпатиків і оперативників, добре навчених веденню такого роду війни. Вважається, що Україна надала їм безпілотники українського виробництва. Крім того, двоє американських чиновників заявили, що немає жодних доказів, що будь-які удари з БПЛА були нанесені з використанням наданих США дронів», – повідомило CNN.

Видання зазначило, що посадовці не можуть чітко сказати, яким чином Україна надсилає БПЛА до російського тилу, проте джерела CNN заявили, що Україна відпрацювала контрабандні маршрути, якими можна надіслати дрони або компоненти до них. Офіційні особи США вважають, що до цього причетні елементи української розвідувальної спільноти.