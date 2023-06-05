Таємний проект розвідки Black Box, на який українці збирали гроші, лише за останній місяць завдав росіянам збитків на понад 700 млн доларів, повідомив у понеділок, 5 червня, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, Результати роботи Black Box можна побачити на багатьох обʼєктах окупантів, які розташовані як на тимчасово окупованій українській території, так і на території Росії. Як додав керівник розвідки, упродовж квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати в логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки й живої сили та інших цілях.

«Понад 700 мільйонів доларів – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні», – наголосив Буданов і уточнив, що більше інформації про проект наразі публікувати не можна.

Нагадаємо, у грудні 2022 року за запитом розвідки фонд «Повернись живим» спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрав 230 млн грн на секретний проект Black Box. З міркувань секретності деталі проекту не розголошують, але його результати «точно позначаться на полі бою» та призведуть до зменшення наступального потенціалу Росії, наголошували організатори збору.