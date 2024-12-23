Смак страви залежить від якості крупи

Американська авторка кулінарних книг і журналістка Джоан Натан, яка веде у New York Times кулінарний блог, опублікувала у ньому рецепт єврейської страви – каші варнішкес, який вона дізналася від львівської рестораторки і власниці кафе «Єрусалим» Лоли Ланди. Блогерка назвала цей львівський рецепт ритуальної святкової страви ідеальним для Хануки.

«Коли моя донька Даніела повернулася з робочої поїздки зі східної Європи минулого літа, вона захоплено розповідала про кашу варнішкес в кафе “Єрусалим”, крихітному єврейському ресторанчику у Львові. За її словами, вони були навіть кращі за мої. Я пишаюся своїм рецептом, бо навчилася його від моєї свекрухи Паули, майстрині з приготування каші, яка виросла недалеко від Львова, тож ця новина мене, м’яко кажучи, обурила», – написала Джоан Натан.

Каша варнішкес готується з карамелізованої цибулі, лущеної крупи гречки та локшини. Але часто страва виходить прісною, з надто дрібно змеленою гречкою, стверджує американка. Щоб дізнатися, чим відрізняється львівська каша від американської, Джоан Натан написала до антропологині і дослідниці кухні Галичини Маріанни Душар. «Насамперед, все залежить від каші», – відповіла львів’янка.

«Пані Ланда використовує більш темно обсмажену європейську цільну крупу, яку зараз легко знайти в слов’янських або східноєвропейських продуктових магазинах у Сполучених Штатах. Вона також грається з локшиною, яка, з мого досвіду, завжди має бути “метеликом”. Іноді вона готує її з нуля – того дня, коли Даніела була там, вона була схожа на джемеллі (вид пасти – ред.) – і готує у смальці зі шкварками», – продовжує американська блогерка. І додає, що львівська рестораторка надихнула її по-іншому приготувати цю страву: як основну страву з салатом або ж разом зі смаженою куркою чи грудинкою.

Каша варнішкес – це страва єврейської кухні, яку до Америки привезли емігранти ашкеназі зі східної Європи. Каша набула популярності в американській єврейській кухні. Припускають, що і назва, і сам рецепт варнішкес в цілому є їдишською адаптацією українських вареників, які теж начиняють гречкою.

Ханука – юдейське свято, яке відзначається впродовж восьми днів починаючи з 25-го кіслева за юдейським календарем, що зазвичай припадає на грудень. Цього року Ханука випадає на 25 грудня-2 січня.