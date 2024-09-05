Хлопчик одужує, вже почав потрохи самостійно ходити

У Чернівецькій дитячій клінічній лікарні успішно прооперували 7-річного хлопчика з Хотинського району, який раптово втратив свідомість. Після обстеження у нього діагностували інсульт і терміново взяли в операційну, бо тільки так можна було врятувати дитині життя.

Семирічний Олександр, який раніше не скаржився на самопочуття, раптово втратив свідомість. Це неабияк наляколо маму хлопчика і вона викликала «швидку». У сина також виникли блювота, головний біль і батьки думали, що це харчове отруєння. Утім, хотинські лікарі запропонували зробити хлопчику комп’ютерну томографію і виявили у дитини гострий правосторонній мозковий інсульт, повідомили у лікарні. Хлопчика термінового госпіталізувади до дитячої лікарні у Чернівцях.

«У нього вже було стійке порушення свідомості, стан сопору – зміни у бік «коми 1», тому хлопчика госпіталізували у реанімаційне відділення і розпочали підготовку до оперативного лікування», – йдеться у повідомленні.

Транспортувати пацієнту до спеціалізованої лікарні у Київ було ризиковано, запас часу був вичерпаний, ризик втрати дитини був максимально високий. Тож батьки дали згоду на проведення операції у лікарні Чернівців.

Під час підготовки до операції чернівецькі дитячі нейрохірурги консультувалися з колегами з Інституту судинної клініки нейрохірургії у Києві. Спеціалісти столиці підтвердили: дитині потрібна термінова операція у Чернівцях, щоб врятувати її життя.

«Ми виконали кістково-пластичну трепанацію черепа, із видаленням внутрішньо-мозкової гематоми правої гемісфери. Інтроопераційно виявлено та видалено артеріо-венозну мальформацію правої гемісфери. Це судинна патологія, де є і артерії, і вени, і яка, власне, призвела до різкого погіршення стану здоров’я і фактично спричинила реальну загрозу життю», – каже дитячий нейрохірург, заступник генерального директора лікарні Аурел Рошка.

Під час оперативного втручання виявилося:стан судин у хлопчика був такий, що розрив міг статися навіть без значного підвищення загального чи церебрального тиску, що і сталося із обтяженням ситуації, оскільки кров потрапила у шлуночкову систему мозку. Така патологія несе неодмінно загрозу блокування лімфороциркуляції і утворення вторинної, набутої гідроцефалії.

Операція пройшла успішно. Наступного дня малого пацієнта відключили від апарата штучної вентиляції, а ще через день до нього повністю повернулася свідомість, він упізнав маму. Повторне післяопераційне обстеження зв допомогою КТ показало, що гематому повністю усунули, гідроцефалія у шлуночковій системі мозку розсмоктується, динаміка одужання дитини позитивна.

Зараз стан Олександра задовільний, він самостійно сидить, їсть, з підтримкою матері починає ходити, декілька кроків уже робить самостійно. У нього планово регресує неврологічна симптоматика, лівобічний геміпарез мінімальний.