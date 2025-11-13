Зараз хлопець продовжує лікування в Центрі

Нейрохірургам Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) вдалося повністю видалити рідкісну пухлину таламуса 17-річному підлітку з Вінниці. У практиці дитячого нейрохірурга Михайла Ловги – це третій схожий випадок.

Для Артема це було друге оперативне втручання з видалення складної пухлини мозку. Перша операція відбулася на початку року, також у Центрі, але хвороба, на жаль, повернулася. Цього разу новоутвір виник у ще складнішій ділянці мозку, повідомили у Центрі.

«За результатами МРТ пухлину виявили у задніх відділах таламуса – саме там проходять рухові шляхи. Вона швидко зростала і вже перетискала частину заднього коліна внутрішньої капсули. Це одне з найскладніших для доступу розташувань: нейрохірургу потрібно заглибитись на 6-7 см через дуже вузький “коридор”. Під час видалення пухлини маємо багато обмежень: і в ділянці кори, яка відповідає за рухи, і поблизу великих вен. Та нам вдалося успішно провести операцію, без будь-якого погіршення стану пацієнта», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології Михайло Ловга.

Операцію проводили з використанням інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу (ІОНМ), який дозволяє контролювати безпечну відстань до рухових волокон. За словами лікаря, без такого сучасного обладнання проведення подібних операцій було б надзвичайно ризикованим і навіть неправильним. Неабияк важливо і те, що нейрохірургічна команда Центру має великий досвід проведення операцій дітям з ІОНМ. Саме використання цієї технології дозволяє проводити складні операції на головному та спинному мозку безпечно.

Зараз Артем відновлюється після операції і продовжить лікування у клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Післяопераційні обстеження підтвердили, що пухлину вдалося видалити повністю.