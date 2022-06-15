Рівненський суд постановив конфіскувати у перевізника незаконно ввезену в Україну автоцистерну для пального. Чоловік, перебуваючи на Волинській митниці, намагався провезти напівпричіп за майже вдвічі заниженою сумою, але йому це не вдалося. Крім конфіскації, суд також постановив виплатити штраф понад 266 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба Рівненського апеляційного суду, в листопаді 2020 року обвинувачений ввіз з Польщі в Україну напівпричіп-цистерну для перевезення пального. У митній декларації він вказав, що автоцистерна вартувала 4,7 тис. євро, хоча насправді її ціна становила 7,7 тис. євро. За це суд першої інстанції призначив йому штраф у сумі 100% від вартості цистерни, а також постановив конфіскувати сам транспортний засіб.

Обвинувачений з цим рішенням не погодився і подав апеляцію. Втім, Рівненський апеляційний суд погодився з вироком першої інстанції і змінювати його не став.

«Зважаючи на те, що в державі введений воєнний стан, а також низку ракетних ударів по інфраструктурі в Рівненській області з боку Росії, в тому числі в нафтові бази регіону, Рівненський апеляційний суд прийняв рішення про передачу конфіскованого транспортного засобу на потреби Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Рівненській області», – йдеться у повідомленні.

Крім того, обвинувачений повинен заплатити понад 266 тис. грн штрафу.