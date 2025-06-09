Нічна фіалка найкраще росте на сонячних або напівтіньових ділянках з добре дренованим ґрунтом

Нічна фіалка, або гесперіс (Hesperis matronalis), – це дворічна рослина родини капустяних, яка славиться своїм ніжним ароматом, що посилюється в вечірній час. Її квіти, зазвичай білого, рожевого або фіолетового кольору, не лише прикрашають сад, але й приваблюють комах-запилювачів, що сприяє здоровому розвитку інших рослин. Як за нею правильно доглядати, пише «Сенсація».

Як вирощувати нічну фіалку

Нічна фіалка найкраще росте на сонячних або напівтіньових ділянках з добре дренованим ґрунтом. Вона не вимоглива до складу ґрунту, але віддає перевагу легким, родючим землям. Рослина добре переносить помірні морози, але в суворі зими без снігового покриву може потребувати додаткового укриття.

Посадка та розмноження

Насіння гесперісу можна висівати безпосередньо в ґрунт навесні або восени. Сіють його на глибину близько 1 см, з інтервалом 30-40 см між рослинами. При осінньому посіві сходи з'являються навесні, а влітку рослина зацвітає. Також можливе розмноження поділом куща або живцюванням.

Догляд за рослиною

Нічна фіалка потребує регулярного, але помірного поливу, особливо в період активного росту. Після дощів рекомендується видаляти відцвілі квіти, щоб стимулювати нове цвітіння. Рослина не потребує частого підживлення, але можна додавати органічні добрива навесні для підтримки її здоров'я.

Використання в озелененні

Нічна фіалка ідеально підходить для створення ароматних клумб, а також для посадки біля вікон або альтанок, де її вечірній аромат буде найбільш відчутним. Вона також приваблює метеликів і бджіл, що сприяє біорізноманіттю вашого саду.

Завдяки своїй невибагливості та декоративним якостям, нічна фіалка стане чудовим доповненням будь-якого саду, даруючи йому не лише красу, але й приємний аромат у вечірній час.