Нідерланди схвалили угоду з Україною про суд у справі МН17

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року

Парламент Нідерландів схвалив у вівторок, 12 червня, угоду, підписану між Нідерландами і Україною для полегшення переслідування осіб, відповідальних за аварію малайзійського Boeing-777 рейсу МН17, зокрема й можливість використання відеозв'язку. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Договір, зокрема, закріплює положення про те, що судовий процес відбудеться у нідерландському суді, швидше за все - в Гаазі. Також, згідно з документом, якщо будуть винесені обвинувальні вироки, вони можуть бути виконані на території України, якщо засуджені не зможуть бути видані Нідерландам.

Зі слів нідерландського міністра закордонних справ Стефа Блока, схвалення цієї угоди «є важливим кроком на шляху до пошуку істини і притягнення підозрюваних до суду, тим самим задовольняючи вимоги родичів жертв».

Як інформував ZAXID.NET, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб. Усі вони загинули.

Міжнародна слідча група, яка встановлювала обставини аварії літака Malaysia Airlines, прийшла до висновку, що лайнер збили ракетою із комплексу «Бук», що належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, базованій у Курську.

6 червня уряд Нідерландів зняв з України відповідальність за катастрофу рейсу МН17.