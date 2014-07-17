Родичі жертв МН17 влаштували протест під посольством Росії в Гаазі

СвітОлег Костюк, сьогодні, 15:47560

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Родичі жертв МН17 влаштували протест під посольством Росії в Гаазі
фото ЕРА
Стільці нагадують про 196 нідерландців та громадян інших країн, які загинули 17 липня 2014 року

Родичі жертв пасажирського літака Боїнг 747 «Малайзійські авіалінії», збитого в липні 2014 року, провели мовчазний протест перед посольством Росії в Гаазі. Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, на газоні поруч з російським посольством поставили 298 білих крісел – по одному за кожну жертву.

Як інформував ZAXID.NET, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), збили в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб. Усі вони загинули.

Міжнародна слідча група, яка встановлювала обставини аварії літака Malaysia Airlines, прийшла до висновку, що лайнер збили ракетою із комплексу «Бук», що належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, базованій у Курську.

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