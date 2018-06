Родичі жертв МН17 влаштували протест під посольством Росії в Гаазі

Родичі жертв пасажирського літака Боїнг 747 «Малайзійські авіалінії», збитого в липні 2014 року, провели мовчазний протест перед посольством Росії в Гаазі. Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, на газоні поруч з російським посольством поставили 298 білих крісел – по одному за кожну жертву.

Today, some relatives of victims from flight #MH17, staged a silent protest. Outside Russia's embassy in the Hague, 298 chairs were laid out. July 17th 2014, the Russian army downed the plane down, killing all 298 passengers & crew. https://t.co/JDCoOOOlyo #Netherlands #Donbas pic.twitter.com/ZkGmdTxRzs