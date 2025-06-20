Нижня палата підтримала рішення про визнання депортацій кримських татар геноцидом

19 червня нижня палата парламенту Нідерландів підтримала визнання геноцидом депортації кримських татар у 1944 році з боку СРСР. Про це повідомили у пресслужбі палати.

У клопотанні парламентарів йдеться, що Нижня палата визнає масову депортацію кримських татар 1944 року геноцидом за сучасними стандартами. У тексті клопотання йдеться, що «різні країни визнали масове виселення кримських татар 1944 року Радянським Союзом геноцидом».

Також у документі депутати зазначають, що Росія «найімовірніше, продовжила політику геноциду проти кримських татар». Зокрема, йдеться про безпідставні ув’язнення, катування та зникнення безвісти кримських татар з 2014 року, як Росія окупувала Крим.

«Це потужний жест солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань через тимчасову окупацію Росією українського півострова Крим. Визнання цієї історичної несправедливості є критично важливим не лише для встановлення правди та справедливості, але й для запобігання майбутнім злочинам», – написав в іксі міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Міністр подякував Нідерландам за підтримку та нагадав, що країна стала сьомою іноземною державою, яка визнала депортацію кримських татар геноцидом.

Нагадаємо, насильницьке виселення кримських татар, переважно жінок та дітей, з Криму відбувалося протягом 18-21 травня 1944 року. Депортації здійснили за наказом Йосіфа Сталіна – за результатами виселень на схід Росії депортували понад 423 тис. кримських татар. Під час виселення та перші роки після депортації загинуло від 27 до 46 відсотків депортованих кримських татар.