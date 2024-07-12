Цьогоріч виповнилося 80 років з моменту депортації кримських татар радянською владою з Криму

Сейм Польщі у п’ятницю, 12 липня, ухвалив резолюцію, якою засудив геноцид кримських татар радянською владою у 1944 році. Про це повідомив у телеграм голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, за ухвалення резолюції свої голоси віддали 414 депутатів нижньої палати парламенту, 16 виступили проти, двоє утрималися.

У Резолюції Сейм Польщі наголосив, що вранці 18 травня 1944 року влада Радянського Союзу розпочала депортацію кримських татар з Кримського півострова і протягом трьох днів депортувала майже 200 тисяч людей до Середньої Азії та Сибіру.

Там також вказано, що «депортація кримських татар з Криму в 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу».

Водночас польські депутати вказали, що 2014 року Росія незаконно анексувала Крим і почала систематичне переслідування кримських татар. У 2016 році Росія за сфабрикованими звинуваченнями заборонила діяльність Меджлісу. Десятки активістів, зокрема голова Меджлісу Мустафа Джемілєв, були знову вигнані зі своєї землі, а інші опинилися на довгі роки в російських в’язницях, зазначили в польському Сеймі.

«Акти геноциду та переслідування кримських татар наповнюють нас особливим болем. Ми звертаємо увагу на неоціненний внесок татар в історію і національну спадщину Польщі та підкреслюємо багатовікове мирне співіснування в Речі Посполитій та Республіці Польща», – ідеться в тексті резолюції.

Проти резолюції виступила лише – відверто антиукраїнська проросійська партія Конфедерація.

Зазначимо, що цьогоріч виповнилося 80 років з моменту депортації кримських татар. Актом геноциду кримськотатарського народу її визнала Україна 2015 року, Латвія і Литва 2019 року і Канада 2022 року.

У травні Верховна Рада України звернулася до урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій і парламентських асамблей щодо визнання ними депортації 1944 року актом геноцидом кримськотатарського народу.