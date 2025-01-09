Відповідну постанову підтримали 232 народні депутати

У четвер, 9 січня, Верховна Рада прийняла постанову про визнання геноциду черкеського народу, який вчинила Російська імперія. Відтак, Україна стала другою державою після Грузії, яка визнала злочини Російської імперії проти черкесів. Про це повідомив політолог Станіслав Федорчук на платформі X (раніше – Twitter).

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, відповідну постанову підтримали 232 парламентарі.

«Геноцид, здійснений російською імперією під час російсько-кавказької війни (1763–1864), супроводжувався етнічною чисткою, масовими вбивствами, примусовим переселенням, а також організацією голоду та епідемій. Унаслідок цього було фізично знищено або вигнано понад 90% черкесів», – повідомив Гончаренко.

Народний депутат додав, що Україна вшановує пам’ять жертв цього злочину, засуджує колоніальну політику імперії та закликає міжнародну спільноту визнати цей геноцид. Щороку 21 травня черкеси всього світу відзначають день пам’яті жертв черкеського геноциду.

Раніше, у 2011 році, геноцид черкесів Російською імперією визнала Грузія. Сучасна Росія не визнає геноциду і знищення черкесів (адигів), вживаючи на позначення цього злочину термін «мухаджирство».