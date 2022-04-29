Німеччина готова припинити купувати російську нафту, відкриваючи шлях для введення ембарго ЄС на імпорт нафти. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що Берлін був одним із головних противників запровадження санкцій ЄС щодо торгівлі нафтою та газом з Москвою.

Однак представники Німеччини в інститутах ЄС зняли заперечення країни проти повного ембарго на російську нафту за умови, що Берліну дадуть достатньо часу для забезпечення альтернативних постачань, заявили два чиновники.

Зміна позиції Німеччини збільшує ймовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту, причому рішення можливе вже наступного тижня, кажуть дипломати та офіційні особи.

Однак залишається питання про те, як швидко ЄС припинить закупівлю російської нафти і чи застосує він такі заходи, як граничні ціни або тарифи. США наполягають на тому, щоб європейські союзники уникали кроків, які можуть спричинити затяжне зростання цін на нафту.

За словами дипломатів, деякі держави-члени, включаючи Угорщину, Італію, Австрію та Грецію, як і раніше, обережно ставляться до економічних наслідків нафтового ембарго. Щоб ембарго почало діяти, його мають схвалити усі 27 урядів.