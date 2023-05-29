Системи Patriot будуть перекинуті зі Словаччини

Німеччина розмістить у Литві систему протиповітряної оборони далекого радіусу дії Patriot для забезпечення безпеки саміту НАТО у Вільнюсі у липні. Про це повідомило Міністерство оборони ФРН, пише сайт LRT.

Системи будуть перекинуті зі Словаччини, їх допоміжні підрозділи передислокують з Польщі. Крім того, Німеччина також надасть інші засоби наземного, повітряного та морського базування для забезпечення безпеки саміту у Вільнюсі, запланованого на 11-12 липня.

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на липневому саміті НАТО Україна отримає запевнення про допомогу з боку союзників і готовність підтримати членство Києва в Альянсі.