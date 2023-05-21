Німецькі ЗРК Iris-T добре зарекомендували себе на службі в ЗСУ

Військові відомства Естонії й Латвії планують спільну закупівлю німецьких систем протиповітряної оборони Iris-T. Про наміри створення спільної систему протиповітряної оборони середньої дальності на базі ЗРК Iris-T обидві країни-члени НАТО повідомили у неділю, 21 травня, інформує Deutsche Welle.

«Естонія і Латвія, які спільно закуповують засоби протиповітряної оборони середньої дальності, розпочнуть переговори з німецькою оборонною компанією Diehl Defense для закупівлі систем протиповітряної оборони Iris-T SLM», – повідомили в міноборони Естонії.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що офіційного переможця тендера оголосять цього літа, а перші системи мають прибути 2024 року.

«Я дуже радий, що разом із Латвією ми досягли нової віхи у спільних закупівлях засобів ППО середньої дальності. Це спільний проєкт, що має історичну важливість в оборонній співпраці двох країн, тому що такого обсягу спільних закупівель ми ще не реалізовували разом», – заявив він.

Певкур повідомив журналістам, що вартість купівлі становитиме сотні мільйонів євро. За його словами, системи, що закуповуються, будуть новими, сучасними й перевіреними в бойових умовах, зокрема вони виявилися ефективними проти російських літальних апаратів в Україні.

Своєю чергою міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила журналістам у Ризі, що це буде найбільший військовий контракт з моменту відновлення незалежності республіки.

Естонія і Латвія уклали угоду про спільні закупівлі засобів ППО середньої дальності на саміті НАТО в Мадриді в червні 2022 року. Раніше ЗМІ повідомляли, що на закупівлю систем ППО може бути спрямовано 600 млн євро.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Німеччина надала Україні комплекс ЗРК Iris-T. Під час бойових дій в Україні він досить добре себе зарекомендував, протидіючи численним повітряним загрозам РФ, зокрема дронам-камікадзе та крилатим ракетам.

Iris-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, який розробила німецька компанія Diehl Defence у 2014 році. Він призначений для знищення крилатих ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА. Комплекс може одночасно обстрілювати декілька цілей за будь-якої погоди завдяки радіолокаційній станції (РЛС) з 360-градусним оглядом. Дальність дії ракет Iris-T – до 40 км та на висоту до 20 км. Ракети Iris-T також вміють відрізняти цілі від теплових пасток, що ускладнює можливість «відволікти» їх.