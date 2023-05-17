Радари дозволять ППО обстрілювати декілька цілей за будь-якої погоди з 360-градусним оглядом

Німецька компанія Hensoldt продасть Україні шість радіолокаційних станцій TRML-4D, призначених для німецьких ППО (ЗРК) IRIS-T. Про закупівлю Україною радарів з Німеччини повідомили у вівторок, 16 травня, у прес-службі компанії Hensoldt.

Україна та Hensoldt уклали контракт на понад 100 млн євро. У компанії зазначили, що радіолокаційні станції для IRIS-T надішлють ЗСУ після навчань українських операторів.

«Компанія-спеціаліст з радарів Hensoldt постачає ще шість своїх високоефективних радарів TRML-4D для посилення протиповітряної оборони України. У межах замовлення вартістю понад 100 млн євро радари будуть доставлені в другій половині року після навчання українських операторів», – повідомили у прес-службі Hensoldt.

У компанії зазначили, що радари TRML-4D використовують новітню радарну технологію Active Electronically Scanned Array, що дозволяє попередньо виявляти різні типи повітряних цілей, зокрема літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Радіус дії такого радара у складі IRIS-T сягає 250 км. Завдяки радару ППО IRIS-T може одночасно обстрілювати декілька цілей за будь-якої погоди з 360-градусним оглядом.

Нагадаємо, 30 квітня Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T. Окрім системи ППО, Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros та дві вантажівки 8х6 із вісьмома роздатними контейнерами.