Німеччина передала Україні другий комплекс системи ППО IRIS-T. Про це повідомляється на сайті Федерального уряду ФРН.

Система IRIS-T може бути ефективною проти низки повітряних загроз: дронів, літаків, вертольотів і крилатих ракет.

Окрім системи ППО, Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros (загалом їх передано вже 84) і дві вантажівки 8х6 із вісьмома роздатними контейнерами.

Нагадаємо, у березні військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил Німеччини провели тактичну підготовку українських військових на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled SLM.

Нагадаємо, що перший Iris-T Німеччина передала Україні в жовтні минулого року на тлі масованих ракетних ударів, які російські воєнні злочинці завдавали по українських містах та енергетичних об’єктах. Ця система спершу мала дістатися Єгипту, який замовив кілька таких систем. Однак Єгипет погодився передати одну із замовлених систем Україні. Українські військові схвально відгукувалися про роботу цієї системи.

Iris-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, який розробила німецька компанія Diehl Defence у 2014 році. Він призначений для знищення крилатих ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА. Комплекс може одночасно обстрілювати декілька цілей за будь-якої погоди завдяки радіолокаційній станції (РЛС) з 360-градусним оглядом. Дальність дії ракет Iris-T – до 40 км та на висоту до 20 км. Ракети Iris-T також вміють відрізняти цілі від теплових пасток, що ускладнює можливість «відволікти» їх.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Україна отримала від Німеччини першу систему ППО Patriot.