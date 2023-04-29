Пуск далекобійної ракети ATACMS з ударної системи MLRS

Влада Великої Британії має намір придбати для України ракети великої дальності та сучасне озброєння в рамках діяльності Фонду підтримки України. Про це повідомляє польське видання Defence24.

За даними журналістів, британські військові фахівці ставлять ряд обов'язкових вимог до ударних систем, які хочуть передати Україні. До них належить здатність запускати з суші, землі та моря ракети з корисним навантаженням від 20 до 490 кг та дальністю польоту від 100 до 300 км.

Бажаними вимогами є: стійкість до перешкод, можливість планування та мала можливість перехоплення системами ППО.

Лондон також шукає засоби для підтримки військової мобільності. Видання зазначає, що наразі Україна може вражати позиції ворога на відстані до 85 км, що є максимальною дальністю стрільби ракет GMLRS. У деяких випадках Київ може використовувати лише модернізовані ракети «Вільха-М» і деякі типи безпілотників.

Фонд підтримки України є ініціативою під керівництвом Великої Британії з внесками Ісландії, Норвегії, Швеції, Данії та Литви для швидкої закупівлі військового обладнання для України. У проектах у рамках цієї ініціативи також можуть брати участь організації з інших країн.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що Міноборони Великобританії передало Україні боєприпаси для Challenger 2 зі збідненим ураном.