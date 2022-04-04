Ухвалені рішення є відповіддю на військову агресію Росії проти України

МЗС Німеччини оголосило персонами нон-ґрата 40 дипломатів із РФ. Своєю чергою, Франція також вирішила вислати значну кількість російських дипломатів за дії, що суперечать безпеці країни.

Про рішення вислати з країни «значну кількість» співробітників російського посольства в Берліні повідомила у своїй заяві голови МЗС Німеччини Анналена Бербок, пише «Європейська правда».

«Фотографії з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва та тих, хто стежить за його пропагандою, про прагнення до знищення, яке не знає меж. Ми маємо побоюватися подібних картин із багатьох інших місць, окупованих російськими військами в Україні. Ми повинні протистояти цій нелюдяності силою нашої свободи та нашої людяності», – йдеться у заяві.

З огляду на це федеральним урядом було ухвалено рішення оголосити значну кількість співробітників російського посольства небажаними особами.

«Ваша робота є загрозою для тих, хто шукає у нас притулку. Більше ми цього не терпітимемо. Ми повідомили про це російському послу сьогодні вдень», – додала Бербок.

У німецькому МЗС не назвали конкретної кількості дипломатів, яких збираються вислати. За інформацією німецького видання Spiegel, Німеччина висилає 40 співробітників російського посольства, вони повинні залишити країну протягом 5 днів.

Натомість BFM TV повідомляє про аналогічне рішення щодо російських дипломатів, ухвалене владою Франції.

Як повідомили телеканалу у міністерстві закордонних справ Франції, рішення про висилку російських дипломатів є частиною підходу європейських країн у відповідь на військову агресію Росії проти України.

У відомстві також уточнили, що дипломати, яких висилають з країни, займалися діяльністю, яка суперечить інтересам безпеки Франції. Йдеться приблизно про 30 співробітників посольства Росії.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литви прийняло рішення знизити рівень дипломатичного представництва з Росією і наказало послу РФ залишити країну.