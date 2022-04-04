Литва зобов'язала російського посла покинути країну та закриває консульство в Клайпеді

Литва висилає з країни російського посла і закриває консульство в Клайпеді. Рішення знизити рівень дипломатичного представництва з Росією прийняло Міністерство закордонних справ Литви. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Литви.

Уряд Литви закриває консульство в Клайпеді «з огляду на загальну неконструктивну роль російської дипломатичної служби в її агресії проти України».

«Литва, висловлюючи повну солідарність з Україною та українським народом, які зазнають безпрецедентної агресії з боку Росії, знижує рівень дипломатичного представництва з Росією», – заявив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, повідомила «Європейська правда».

Міністр наголосив, що Литва рішуче засуджує звірства, скоєні російськими збройними силами у різних окупованих містах України, у тому числі жорстокі розправи у Бучі та інших українських містах, які, безперечно, будуть включені до списку злочинів, скоєних на території Європи.

«Із визволенням інших міст ми також можемо побачити більше прикладів мерзенних військових злочинів. Усі військові злочини та злочини проти людяності, які були вчинені російськими збройними силами в Україні, не будуть забуті», – сказав міністр.

Ландсбергіс також повідомив, що найближчим часом до Вільнюса повернеться посол Литви у Москві.

На сторінці російського посольства у Клайпеді у Facebook 4 квітня повідомили: «У зв’язку з рішенням литовського уряду Генеральне консульство припиняє прийом відвідувачів».

Заявники, чиї документи перебувають на розгляді у консульстві, мають забрати їх до 12 квітня.

Нагадаємо, 29 березня Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія оголосили про видворення співробітників російських посольств. Раніше російських дипломатів вислали Словаччина (3), Литва (4), Латвія (3), Естонія (3), Болгарія (10), Чорногорія (1) та ООН (12). Також нещодавно Польща вислала з країни 45 викритих у шпигунстві російських дипломатів.