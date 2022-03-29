Бельгія та Нідерланди видворили викритих на шпигунстві російських дипломатів
Нідерланди та Бельгія видворяють російських дипломатів, які, за даними спецслужб, займалися шпигунством. З Нідерландів впродовж двох тижнів мають виїхати 17 працівників російського посольства, з Бельгії – 21.
Рішення федерального уряду Бельгії стосується 21 російського дипломата, які акредитовані в посольстві Росії в Брюсселі або Генеральному консульстві в Антверпені.
«Воно було ухвалене через "причетність дипломатів до шпигунських операцій та операцій з впливу, що загрожують безпеці країни", повідомила у вівторок міністерка закордонних справ Бельгії Софі Вільмес», – цитує RTBF «Європейська правда».
Також у вівторок, 29 березня, російського посла у Нідерландах викликали в МЗС для оголошення цього рішення, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на телеканал NOS. Підозрювані у шпигунстві дипломати мають покинути Нідерланди впродовж двох тижнів, Бельгію – протягом 15 днів.
Окрім цих двох країн, стало відомо, що чотирьох дипломатів видворяє Ірландія, Чехія – одного російського дипломата.
Нагадаємо, раніше російських дипломатів висилали зі своїх країн Словаччина і Польща.