Установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами

Уряд Німеччини підписав контракти з компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard, які він надав раніше Україні. Про це повідомив у вівторок, 14 лютого, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, якого цитує Reuters.

«Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard на Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати доставку цієї важливої частини ППО», – сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО у Брюсселі.

Журналісти відзначають, що Бундесвер зняв з озброєння Gepard ще у 2010 році, тому у Німеччини були проблеми з поставками боєприпасів – їх доводилося шукати в інших країнах, зокрема допоміг постачальник з Норвегії. Наразі Німеччина вже передала Україні 32 зенітки Gepard і понад 6 тис. боєприпасів до них.

Установки Gepard виявилися особливо успішними у боротьбі з повітряними нальотами, але, за інформацією німецьких ЗМІ на початок лютого, в Україні залишилося лише близько 30 тисяч снарядів до них, і тому Gepard майже не використовується в наземних боях, а в основному для боротьби з безпілотниками. Зазвичай з нього стріляють лише в економному режимі.

Бразилія і Швейцарія, які мають боєприпаси до Gepard, раніше відмовилися постачати їх в Україну, зазначає «Українська правда».

Як інформував ZAXID.NET, до кінця лютого Німеччина передасть Україні керовані ракети, п'ять самохідних артилерійських установок Gepard та іншу техніку.