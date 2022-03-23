У разі визнання фактів геноциду проти українців у Маріуполі та інших населених пунктах України Німеччина і Захід загалом зазнають краху власних цінностей. Таку думку висловила директорка з питань Центрально-Східної та Східної Європи берлінського центру Liberale Moderne, екс-депутатка німецького парламенту Марілуїзе Бек під час онлайн-дискусії на тему «Війна за незалежність України: рахунок пошкоджень і підтримки Заходу».

Експертка визнала, що в ситуації з Маріуполем наявні всі ознаки геноциду, але в Німеччині ніхто не хоче вступати в дебати на цю тему, яка стала табу.

«Бо якщо розпочнеться дискусія в парламенті про те, що коїться геноцид у Європі, в нашому безпосередньому сусідстві, за дві години льоту від нас, а ми дозволяємо це, – ми будемо почуватися некомфортно і змушені будемо робити більше. Йдеться про відповідальність. Якщо з'ясується, що був геноцид не лише в Маріуполі, а й в інших містах, зокрема в Харкові, тоді Захід також буде зруйнований певною мірою. Йдеться про цінності», – пояснила Бек, яку цитує агенція «Укрінформ».

Вона звернула увагу на те, що у Німеччині не люблять також дискусії на тему постачання військових матеріалів і зброї. Бек також розкритикувала те, що німецький уряд довгий час не надавав Україні зброю. Врешті-решт він змушений був погодитися надати Україні озброєння, та й ті застарілі, зауважила експертка.

Бек також нагадала, що німецькі політики готові повторювати знову й знову, що це путінська війна, а не війна росіян.

«Але ж убивають українців саме прості росіяни. Це війна, яка не була б можливою, якби російські військові не поводилися так, як вони поводяться», – наголосила екс-депутатка німецького парламенту.

Нагадаємо, росіяни взяли Маріуполь фактично в облогу: вони регулярно обстрілюють місто як артилерією, так і авіацією. У місті понад 100 тис. людей вже кілька тижнів перебувають без їжі, води, світла, тепла і зв’язку. Їхні будинки зруйновані, а евакуюватися з оточеного міста складно через те, що ворожа армія обстрілює навіть гуманітарні коридори. Проте кілька тисяч вже змогли покинути оточене місто.

Орієнтовно три тисячі людей у Маріуполі вже загинули, однак ці дані неточні. Людей ховають у братських могилах.

Подібна ситуація – в Харкові та Ізюмі Харківської області, у Чернігові та багатьох населених пунктах Сумської області, а також у багатьох районах Херсонщини.