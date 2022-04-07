За час окупації росіяни вбили у Бучі понад 300 мирних мешканців

Німецька розвідка перехопила розмови російських окупантів, які обговорювали вбивства цивільного населення в Бучі. Дані розвідки спростовують російські звинувачення в тому, що фото з Бучі є фейковими.

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на Spiegel, німецька Федеральна розвідувальна служба (BND) представила у Бундестазі дані перехоплень розмов російських військових, які обговорюють вбивства мирних жителів у Бучі, що на Київщині.

У звіті розвідки йшлося про перехоплені розмови, що відповідають місцерозташуванню тіл, знайдених уздовж головної вулиці в Бучі. В одному з повідомлень солдат сказав іншому, що він та його колеги застрелили людину на велосипеді.

За даними німецької розвідки, ключову роль у звірствах відіграли найманці приватних військових компаній, таких як «Група Вагнера». Вони також причетні до жорстоких убивств у Сирії.

Записи розвідки свідчать, що вбивства цивільного населення не були випадковими, або що дії окремих солдатів вийшли з-під контролю. У перехоплених розмовах солдати розповідали про звірства, як про своє повсякденне життя.

Як заявив представник розвідки у Бундестазі в середу, 6 квітня, це свідчить про те, що вбивства мирних мешканців стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, й частиною чіткої стратегії. Таким чином вони хочуть поширити страх і терор серед мирного населення й придушити опір.

Нагадаємо, 1 квітня українські військові звільнили місто Буча на Київщині від російських окупантів. Після того, як у місто зайшли ЗСУ та журналісти, стало відомо, що росіяни розстріляли щонайменше 320 місцевих мешканців. Їхні тіла знайшли на узбіччях міських вулиць, у каналізаціях та братських могилах. Їх вбивали просто на вулиці, декому зв’язували руки і стріляли в потилицю, частина вбитих – неповнолітні.

РФ звірства своїх військових заперечила, а фото з міста назвала фейковими. Однак супутникові знімки, зроблені в середині березня свідчать, що тіла вбитих людей тривалий час перебували там, де їх знайшли після відходу російських військ.