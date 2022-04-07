Німецька розвідка перехопила розмови росіян про вбивства цивільних у Бучі
У перехоплених розмовах солдати говорять про звірства серед мирного населення як про своє повсякденне життя
Німецька розвідка перехопила розмови російських окупантів, які обговорювали вбивства цивільного населення в Бучі. Дані розвідки спростовують російські звинувачення в тому, що фото з Бучі є фейковими.
Як повідомляє Європейська правда з посиланням на Spiegel, німецька Федеральна розвідувальна служба (BND) представила у Бундестазі дані перехоплень розмов російських військових, які обговорюють вбивства мирних жителів у Бучі, що на Київщині.
У звіті розвідки йшлося про перехоплені розмови, що відповідають місцерозташуванню тіл, знайдених уздовж головної вулиці в Бучі. В одному з повідомлень солдат сказав іншому, що він та його колеги застрелили людину на велосипеді.
За даними німецької розвідки, ключову роль у звірствах відіграли найманці приватних військових компаній, таких як «Група Вагнера». Вони також причетні до жорстоких убивств у Сирії.
Записи розвідки свідчать, що вбивства цивільного населення не були випадковими, або що дії окремих солдатів вийшли з-під контролю. У перехоплених розмовах солдати розповідали про звірства, як про своє повсякденне життя.
Як заявив представник розвідки у Бундестазі в середу, 6 квітня, це свідчить про те, що вбивства мирних мешканців стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, й частиною чіткої стратегії. Таким чином вони хочуть поширити страх і терор серед мирного населення й придушити опір.
РФ звірства своїх військових заперечила, а фото з міста назвала фейковими. Однак супутникові знімки, зроблені в середині березня свідчать, що тіла вбитих людей тривалий час перебували там, де їх знайшли після відходу російських військ.