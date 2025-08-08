Новий термінал працюватиме під назвою HHLA Eurobridge Batiovo

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив німецькій логістичній компанії Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) придбати перевантажувальний термінал у селищі Батьово Закарпатської області. Новий інвестор має намір модернізувати термінал, що має вихід до колій різної ширини, а також збільшити його потужність.

«Надано дозвіл компанії Hamburger Hafen und Logistik AG (м. Гамбург, Німеччина) на опосередковане [через компанію HHLA International GmbH (м. Гамбург, Німеччина)] набуття разом з ТОВ «Компанія з управління активами “Фортіор Капітал”» контролю над ТОВ “Інтермодальний Термінал Євробрідж”», – йдеться в повідомленні АМКУ.

Відповідно до інформації на сайті HHLA, німецька компанія придбала частку 60% підприємства «Інтермодальний Термінал Євробрідж», що є власником термінала в Батьові. Решта залишиться в української «Фортіор Капітал».

«HHLA придбає контрольний пакет акцій та продовжить розвиток термінала разом зі своєю залізничною дочірньою компанією METRANS», – йдеться в заяві компанії.

Термінал розташований неподалік кордону з ЄС, на перетині міжнародних залізничних маршрутів, і має вихід як на стандартну колію (1435 мм), так і на широку (1520 мм). Наразі він працює лише за одним напрямом – із насипними вантажами. Після модернізації він зможе обробляти всі види вантажів, зокрема, контейнерні. Запуск оновленого мультимодального термінала запланований на четвертий квартал цього року.

На першому етапі його пропускна здатність сягатиме 100 тис. TEU (20-футових контейнерів) на рік. Площа термінала – 55 га, корисна інфраструктура – 69 тис. м2. У перспективі можливе розширення потужностей.

HHLA вже має досвід роботи в Україні — з 2001 року компанія керує контейнерним терміналом «Одеса», який до повномасштабного вторгнення РФ залишався лідером за обсягами контейнерних перевалок у країні, забезпечуючи до 40% українського ринку.

Наразі 50,1% акцій HHLA належить Mediterranean Shipping Company (MSC) — одному з найбільших морських перевізників світу з флотом із 900 суден і щорічними обсягами доставки понад 27 млн TEU до 520 портів.

Власником групи «Фортіор» є ексдиректор із розвитку нових напрямів бізнесу СКМ Микола Нестеренко, який у 2021 році викупив частку Fortior Capital у партнера Олександра Камишина, призначеного тоді керівником «Укрзалізниці», повідомляв раніше сайт NV.