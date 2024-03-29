Тиса є найбільшою лівою притокою Дунаю, по якому ходять річкові баржі

Державне підприємство «Адміністрація річкових портів» має намір побудувати на Тисі порт та звести для цього на Закарпатті виробничо-перевантажувальний комплекс – мультимодальний термінал. За задумом посадовців, річковий порт на Закарпатті використовуватимуть для міжнародних перевезень Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

Як повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький 29 березня, ДП «Адміністрація річкових портів» вже звернулася із запитом про виділення земельної ділянки для спорудження в регіоні мультимодального терміналу. Він використовується для розвантаження чи зберігання вантажів і може розміщуватися на території залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів.

«Перспективи реалізації цього проекту обговорили під час наради спільно із фахівцями профільних департаментів обласної військової адміністрації, БУВР Тиси, прикордонниками. Вивчаємо документальну базу, проблемні питання, комунікуємо з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якомога швидшого втілення проекту у життя. Ідеться про те, що завдяки виробничо-перевантажувальному комплексу можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок», – зазначив Мирослав Білецький.

Додамо, що Тиса є найбільшою лівою притокою Дунаю. Вона бере початок у верхів’ях українських Карпат і тече Угорщиною, Словаччиною, Сербією та Румунією. В Україні Тису використовують для водопостачання, рибництва і рекреації. У разі реалізації проекту річковий порт з мультимодальним терміналом на Тисі стане першим подібним об’єктом на території Закарпатської області.