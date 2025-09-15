Мити келихи потрібно в теплій або гарячій воді – це ефективно усуватиме жир та забруднення

Щоб келихи виглядали ідеально – чисті, блискучі та без небажаних розводів – не треба якихось екзотичних засобів чи багато часу. ТСН розповідає, як мити келихи легко та ефективно.

Основні правила догляду

Мити келихи потрібно в теплій або гарячій воді – це усуватиме жир та забруднення. Проте для тонкого скла потрібно уникати різких перепадів температур, щоб не пошкодити посуд. Експерти радять спочатку промивати келихи теплою водою, а потім ополіскувати холодною – це допоможе уникнути появи мильних розводів.

Для сушіння варто використовувати бавовняний рушник – він м’який та не залишає ворсинок на склі. Також добре підходять рушники з мікрофібри, які мають гладку поверхню та не подряпають скло. І замість того, щоб витирати келихи, поставте їх ніжкою догори на чистий бавовняний рушник – так вони висохнуть без плям та подряпин.

Також важливо пам’ятати, що не можна мити скляні келихи в посудомийній машині, навіть якщо вона має спеціальний режим для делікатного посуду. Найкращий та безпечніший варіант – ручне миття. Річ у тім, що деякі типи скла, особливо тонке або кришталь, можуть легко тріснути чи помутніти під час автоматичного миття. Також посудомийка просто не здатна забезпечити той рівень блиску, якого можна досягти вручну.

Щоб келихи після миття сяяли, можна скористатися простим засобом – содовим розчином. Спершу помийте келихи звичайним мийним засобом, а вже потім переходьте до додаткового етапу – просто розведіть одну столову ложку харчової соди в одному літрі холодної води. У цьому розчині змочіть м’яку губку та обережно протріть поверхню келиха, так само, як за звичайного миття. Після цього потрібно добре ополоснути посуд чистою водою.