Виявляється, тепер за газ можна платити менше. Пояснюємо як.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у галузях енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зниження тарифів на розподіл (доставку) газу для 14 облгазів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 19 січня.

Зниження вартості стосується низки газотранспортних компаній (операторів газорозподільних мереж, операторів ГРМ), у яких тарифи були суттєво вищими від середніх у країні. Це «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Івано-Франківськгаз», «Коростишівгаз», «Лубнигаз», «Мелітопольгаз», «Миколаївгаз», «Полтавагаз», «Тернопільгаз», «Тисменицягаз», «Уманьгаз», «Харківгаз», «Чернівцігаз» та «Газовик».

Найбільше тариф знизили для операторів ГРМ «Газовик» (-29,8%), «Лубнигаз» (-26,9%), «Тисменицягаз» (-24,5%) і «Чернівцігаз» (-22,6%). Саме в цих облгазів були найвищі тарифи станом на початок 2021 року. Для решти вартість доставки зменшили на 5%-10%.

Загалом тарифи 14 облгазів тепер становитимуть від 1,66 до 1,79 грн за 1 м3 без ПДВ.

Графіка НКРЕКП

Вказані в рішенні НКРЕКП від 19 січня тарифи наразі не є остаточними. Після схвалення тарифної сітки, проект рішення про її затвердження має пройти процедуру оприлюднення для отримання зауважень та пропозицій від населення та непобутових споживачів. Зазвичай цей процес триває до 14 днів, а зниження остаточної вартості внаслідок обговорення може становити майже 15% або 37 коп (за доставку 1 м3).

«Пояснювати тут немає чого. Вся країна говорить про це рішення», – заявив під час засідання голова НКРЕКП Валерій Тарасюк. За його словами, оскільки тарифи мають набути чинності 1 лютого, комісії треба встигнути відпрацювати всю процедуру до цієї дати.

Як писав ZAXID.NET, тарифи для населення та непобутових споживачів для цих 14 облгазів, які 19 січня фактично визнали завищеними, були затверджені НКРЕКП лише місяць тому, однак через «чисельні звернення громадян» комісія змінила свої попередні рішення.

Загалом в Україні провадять діяльність понад 40 облгазів, проте вартість доставки газу змінили лише для 14-ти, вказаних вище. У переліку немає «Львівгазу», який спочатку просив підвищити йому тариф на 2021 року вчетверо, проте НКРЕКП затвердила компанії тариф, у 1,7 раза вищий від чинного 2020 року. Він становить 1,68 грн за 1 м3 на місяць без урахування ПДВ або ж 2,016 грн із ПДВ. Також зниження тарифу не торкнулося іншої львівської газотранспортної компанії – ТОВ «Спектргаз». Її тариф наразі становить 2,82 грн за 1 м3 з ПДВ.

Раніше сезонне підвищення вартості газу як товару та збільшення розцінок на його розподіл, а також зростання вартості електроенергії з 1 січня 2021 року, спричинили протести у низці регіонів. Опісля Кабінет міністрів ухвалив політичне рішення – встановив граничну ціну на газ (як товар) для населення на рівні 6,99 грн за 1м3 із ПДВ.

Від січня 2020 року українські споживачі стали отримувати дві газові платіжки – окремо за сам газ як товар та за його транспортування. Зменшення тарифів для 14 облгазів стосується саме транспортування газу до осель українців, приватних та державних установ.