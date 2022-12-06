Норвегія стала першою країною за межами ЄС, яка зробила фінансовий внесок до Європейського фонду миру

Європейський Союз та Норвегія у вівторок, 6 грудня, уклали адміністративну угоду про надання останньою добровільного фінансового внеску до Місії ЄС з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) на 2023 рік. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

У межах угоди Норвегія передає на функціонування місії 150 млн норвезьких крон (приблизно 14,5 мільйона євро) до Європейського фонду миру, рішення про що було оголошене норвезьким урядом ще 31 жовтня.

«Сьогоднішнє підписання формалізує це рішення і забезпечить набуття чинності угоди та ефективний внесок Норвегії у тренування та оснащення Збройних Сил України в межах Місії ЄС з надання військової допомоги», – зазначається в повідомленні.

У Раді ЄС наголосили, що Норвегія стала першою країною за межами ЄС, яка зробила фінансовий внесок до Європейського фонду миру, «що є підтвердженням тісної співпраці Норвегії з ЄС у питаннях безпеки та оборони, а також її твердої підтримки України у захисті свободи та суверенітету».

«Фінансова підтримка Норвегією місії ЄС із надання військової допомоги Україні надасть додатковий поштовх для підготовки та оснащення Збройних Сил України, які продовжують свою мужню боротьбу проти російської агресії», – наголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що Норвегія передасть Україні новий пакет військової допомоги. Пакет допомоги включає зимовий одяг, самохідну артилерійську установку М109 та запчастини.