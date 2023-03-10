Норвегія також готова провести навчання для українських військових з використання та обслуговування NASAMS

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам анонсував передачу Україні двох взводів систем ППО NASAMS. Про це повідомили в Міністерстві оборони Норвегії.

Як пише сайт «Бабель», зазвичай до складу одного взводу входять 3-4 пускові установки.

«Україна має критичну потребу захистити себе від ракетних атак, і Норвегія допоможе», – сказав Бйорн Арільд Грам.

Зазначається, що NASAMS зарекомендували себе ефективною системою ППО. Додавання ще двох вогневих одиниць значно покращить здатність України захищати свої міста та критично важливу інфраструктуру від російських ракетних атак. Норвегія також навчить український персонал обслуговування та експлуатації системи.

«Пройшов понад рік з того часу, як російський режим розпочав війну проти України. Війна має величезні наслідки. Загинули десятки тисяч українських мирних мешканців та військовослужбовців. Мільйони були змушені залишити свої будинки. Більшість країни перетворилася на руїни. Я побачив це на власні очі і це справило на мене глибоке враження», – додав міністр.

Він також додав, що Україна неодноразово зверталася до міжнародних партнерів з проханням надати більше і кращі системи ППО.

Глава міноборони Норвегії заявив, що його країна також готова провести навчання для українських військових з використання та обслуговування NASAMS.

У Міністерстві зазначають, що продовження російських атак на українську інфраструктуру підкреслює необхідність подальшого вдосконалення протиповітряної оборони України.

Комплекси протиповітряної оборони NASAMS: що про них відомо

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

Raytheon відповідає за постачання своїх ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM для цієї системи, а Kongsberg постачає пускові установки. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. ЗРК NASAMS знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км, зазначає «Мілітарний».

Чим цінний для України ракетний комплекс NASAMS і як він працює – дивіться у відео.