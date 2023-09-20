Норвегія планує заборонити в'їзд машинам із російськими номерами. МЗС країни вже працює над новими правилами. Про це пише NRK із посиланням на слова секретаря МЗС Норвегії.

«Як і Фінляндія, Норвегія введе обмеження на в'їзд і використання у країні автомобілів із російською реєстрацією. Зараз ми розглядаємо, як це зробити, і швидко повернемося з ефективними заходами», – зазначив держсекретар.

Поки що Норвегія заборонила імпорт автомобілів із російськими номерами, але дозволила їх тимчасове використання.

Нагадаємо, раніше Латвія, Литва, Естонія, Польща та Фінляндія вирішили не дозволяти в'їзд до своїх країн на автомобілях із російськими номерами.

Це пов'язано з новими санкціям ЄС проти Росії. 8 вересня Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо запроваджених раніше санкцій проти РФ. Зокрема, у Німеччині вже кілька місяців діє трактування санкцій, згідно з яким в'їзд до ЄС на автомобілях, зареєстрованих у Росії, розцінюється як заборонений імпорт.

Єврокомісія фактично підтвердила таке тлумачення: з документа випливає, що під заборону підпадають будь-які автомобілі, зокрема ті, які використовують з особистою метою. Аналогічні правила поширюються на всі ввезені товари, які перераховані в одному з додатків до санкційного регламенту. Це, зокрема, мобільні телефони, ноутбуки, предмети одягу та взуття, косметика, гаманці, сумки, рюкзаки, фотоапарати тощо.

Офіційний представник Єврокомісії Деніел Феррі зазначив, що роз'яснення спрямовані насамперед на автомобілі та мають рекомендаційний характер. Тобто загалом рішення країни ухвалюють самостійно (зокрема, чи треба конфіскувати такі машини).