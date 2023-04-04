У вівторок, 4 квітня, Норвегія запровадила нові санкції проти президента РФ Владіміра Путіна та російського режиму. Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.

«Важливо, щоб ми продовжували тиснути на російський уряд і його прихильників. Санкції впливають на російську економіку та перешкоджають надходженню ключових ресурсів до російської військової промисловості. Норвегія є єдиною з рештою Європи та приєдналася до всіх пакетів санкцій ЄС. Ми солідарні з народом України та повністю підтримуємо його боротьбу за свободу», – заявила міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.

Вводяться наступні санкції:

до переліку фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи, внесено ще 87 фізичних та 34 юридичні особи. Ці списки вже введено в норвезьке законодавство. Зараз у списку 1678 фізичних та юридичних осіб;

додаткові зобов’язання звітувати про заморожені активи та активи, які мають бути заморожені;

додаткові зобов’язання звітувати про активи Центрального банку Росії та щодо цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених Росією;

заборона громадянам Росії обіймати будь-які посади в керівних органах компаній критичної інфраструктури;

розширення переліку суб'єктів ВПК Росії;

заборона транзиту через територію Росії товарів подвійного призначення та вогнепальної зброї;

були введені подальші обмеження на експорт, зокрема щодо чутливих товарів подвійного використання та передових технологій, транспортних засобів, товарів для будівельного сектору, товарів, що використовуються в авіаційній промисловості та інші товари потенційного військового використання;

заборона надавати потужності для зберігання природного газу російським громадянам і організаціям;

додаткові заборони на імпорт товарів, які приносять значний дохід для Росії, таких як бітум, асфальт, синтетичний каучук і сажа (carbon blacks);

нові правила щодо попереднього повідомлення про приватні рейси між Росією та Норвегією, безпосередньо або через треті країни;

заходи, які сприяють ліквідації спільних підприємств або подібних правових угод у Росії і випуску певних товарів;

роз’яснення щодо можливості надання лоцманських послуг, необхідних для безпеки на морі, суднам у мирному проході, як це визначено міжнародним правом.

Зазначається, що Норвегія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії з деякими адаптаціями. Санкції включають заборону на імпорт і обмеження цін на сиру нафту і нафтопродукти, що завдає серйозного удару по російській економіці.