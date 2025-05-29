Раніше тут паркуватися можна було безкоштовно

У Тернополі на вулиці Михайла Грушевського неподалік обласного драматичного театру облаштують новий платний майданчик для паркування. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради 28 травня.

Згідно з проєктом рішення виконкому, паркінг буде розрахований на 14 паркомісць і працюватиме з понеділка по суботу від 8:00 до 18:00. Майданчик облаштують на тому місці, де раніше автомобілі паркувалися безкоштовно.

«Наразі оголошено конкурс на визначення оператора, який буде обслуговувати цей майданчик. До участі у конкурсі допускаються юридичні та фізичні особи – підприємці, зареєстровані відповідно до чинного законодавства», – повідомили в Тернопільській міській раді в четвер, 29 травня.

Підприємці, які хочуть обслуговувати цей паркінг, можуть подати свої заявки до кінцевого терміну – до 9:00 30 червня 2025 року. Паркінг на вул. Михайла Грушевського запрацює з 1 липня. До того часу поруч з ним встановлять відповідні дорожні знаки та інформаційні табло з вартістю паркування.

Наразі ще не встановлена ціна за паркування на новому майданчику, однак вартість паркування на інших майданчиках в центрі міста становить 15 грн/год. Для пільгових категорій, зокрема ветеранів, учасників бойових дій та людей з інвалідністю передбачено безкоштовне або ж пільгове паркування.

Також додамо, що в Тернополі водії платять за паркування у визначені Тернопільської міськрадою години роботи майданчиків. Починаючи з 18:00, а на окремих паркінгах – з 19:00 паркування стає безкоштовним до ранку.