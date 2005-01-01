«Нова пошта» відмовилася від послуги оплати готівкою при адресній доставці товарів

«Нова пошта» відмовилася від адресної доставки з оплатою при отриманні товару, розповіли учасники роздрібного ринку, повідомило видання «Retailers». Крім того, за даними видання, логістичний оператор почав повідомляти партнерів, що розглядає можливість повної відмови від цієї послуги.

«Спосіб оплати готівкою від Нової пошти при отриманні посилки, яку доставив кур'єр, перестав працювати 19 березня. Тривало це тиждень», – розповіла директорка по роботі з клієнтами онлайн-магазину modnakasta Наталія Назарчук.

У самій компанії поки не підтвердили, але і не спростували цю інформацію, зазначивши, що найближчим часом користувачі зможуть здійснити платіж онлайн, адже «Нова пошта» запустить всі послуги, в тому числі фінансові, в мобільному додатку, особистому кабінеті і на сайті.

У компанії не вказали термінів запуску. Однак учасники ринку розповідають, що «Нова пошта» навіть не почала тестування такої послуги.

При цьому учасники ринку також повідомили, що з 24 по 28 березня робота послуги відновилася, а потім цю послугу знову припинили надавати. В деяких інтернет-магазинах повідомили, що доставку з післяплатою тепер здійснює лише «Meest Express», тоді як «Нова пошта» доставляє замовлення з післяплатою лише на відділення.

«Офіційно в компанії нам нічого не пояснюють, коли це закінчиться і чи буде ця послуга. Але неофіційно співробітники оператора кажуть, що “Нова пошта” планує відмовитися від цієї послуги зовсім», – сказав співрозмовник видання, який попросив про анонімність.

Разом з тим в «Новій пошті» зазначили, що перебої в роботі послуги ніяк не пов’язані з перевірками Генпрокуратури, які пройшли 16 березня.