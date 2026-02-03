У США відкрили нове родовище літію

США можуть значно зміцнити свої позиції на світовому ринку літію завдяки родовищам на південному заході Арканзасу. За оцінкою Геологічної служби США (USGS), тут міститься від 5 до 19 млн тонн літію у підземних соляних водах. Цього достатньо, щоб у кілька разів перевищити світовий попит на літій для електромобілів до 2030 року.

Видобуток стане можливим завдяки технології Direct Lithium Extraction (DLE), розробленій компанією Standard Lithium. Метод дозволяє викачувати солону воду з глибин, вилучати з неї літій за допомогою сорбентів та систем зворотного осмосу, а очищену воду повертати під землю упродовж 24 годин. Комерційний запуск промислового виробництва планується вже до 2028 року.

Формація Смаковер нагадує підземну губку з давнього юрського вапняку і простягає через Техас, Арканзас, Луїзіану, Міссісіпі та Алабаму. Десятиліттями регіон використовували для видобутку нафти та газу, проте літієві розсоли залишалися недоступними.

Формація Смаковер (жовтим) простягається через південний Арканзас, Луїзіану, Міссісіпі, Алабаму та частину Флориди / Фото USGS

Розвиток проєкту фінансується федеральним грантом у 225 млн доларів. Це дозволить США зменшити залежність від імпорту літію, особливо з Китаю, який наразі контролює більшість світових поставок. Будівництво переробного заводу в Льюїсвіллі також створить сотні робочих місць і зміцнить енергетичну та промислову безпеку регіону.

Літій, який часто називають «білим золотом», є ключовим компонентом для акумуляторів електромобілів, смартфонів, військової техніки та медичних пристроїв. Завдяки технології DLE США можуть стати важливим постачальником цього стратегічного ресурсу на глобальному ринку.

До слова, як писав ZAXID.NET, австралійська компанія European Lithium Limited купує американську Velta Holding, яка займається видобутком титану в Україні. Velta володіє двома родовищами: Бирзулівським і Лікарівським. За оцінками компанії, вона контролює близько 2% світового ринку титанової сировини.

Нагадаємо також, що в квітні 2025 року Україна підписала зі США угоду про рідкісноземельні метали, яка передбачає створення спільного інвестфонду, щоб оперувати українськими ресурсами. А на початку січня 2026 року консорціум на чолі з ірландською TechMet, пов’язаною з адміністрацією президента США Дональда Трампа, став переможцем конкурсу на розподіл продукції літієвої ділянки у Кіровоградській області. Компанія отримає в управління літієве родовище «Добра» – одне з найбільших в Україні.