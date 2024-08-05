Через завищену вартість прибуток від співпраці з МОН може сягати 100-120 млн грн за кілька місяців

Засноване менш як рік тому видавництво «Атлант» в Києві лише за кілька місяців отримало від Міністерства освіти та науки України понад 100 замовлень на випуск підручників загальною вартістю майже 180 млн грн. Як йдеться у матеріалі NGL.media від 5 серпня, вартість друку могла бути завищена.

Як повідомляється, видавництво видає підручники для шкіл із мовами навчання національних меншин (польською, угорською, румунською), а також для учнів з особливими освітніми потребами. Наукова установа МОН «Інститут модернізації змісту освіти» впродовж останніх двох місяців без оголошення тендерів уклала із цим видавництвом 83 угоди на загальну суму майже 163 млн грн.

Зокрема, 27 червня було укладено угоду загальною вартістю в 5,4 млн грн на друк 12 тис. підручників «Здоров’я, безпека та добробут» для шестикласників з особливими освітніми потребами. Поліграфічні послуги, передбачені угодою, коштують 4,8 млн грн. Таким чином, один підручник надрукований у цьому видавництві коштуватиме 455 грн.

Цікаво, що підручники видавництво «Атлант» друкує у харківській друкарні «ПЕТ». Однак, коли до друкарні звернулися журналісти з аналогічним технічним завданням – вартість друку підручників виявилась у п’ять разів дешевше, аніж закладено в угоді МОН з «Атлантом» – лише 871,2 тис.грн за 12 тис. підручників. Таким чином вартість одного підручника з додатковими витратами, гонораром та рентабельністю, які закладені «Атлантом», могла б становити 109 грн.

Журналісти припускають, що через завищену вартість прибуток «Атланту» від співпраці з державним «Інститутом модернізації змісту освіти» може сягнути 100-120 млн грн за кілька місяців.

У самому видавництві відмовились від коментарів щодо можливого завищення вартості виготовлення підручника «Здоров’я, безпека та добробут». Директор «Інституту модернізації змісту освіти» Євген Баженков у відповіді на запит NGL.media заявив, що його організація не впливає на вибір друкарні.

«Видавництва, у тому числі ТОВ «Видавництво Атлант», самостійно визначають поліграфічне підприємство, яке спроможне виконати державне замовлення щодо друку підручника у визначений термін на умовах видавництв», – відповів він.

Засновниками й власниками видавництва «Атлант» є троє бізнесменів, які уже давно працюють на ринку. Це Віктор Круглов (власник видавничої групи «Основа» і видавництва «Ранок»), Олег Фурман (видавництво «Генеза») та Олег Костенко (видавничий центр «Оріон»).

Саме ці три видавництва кілька років поспіль отримували понад половину всіх грошей, які уряд виділяє на видання шкільних підручників.

«Формально Круглов, Фурман і Костенко є конкурентами на ринку навчальної літератури. Проте це не завадило їм об’єднати інтереси у новому бізнес-проекті, який менше ніж за рік уже отримав від Міносвіти 104 угоди на 178 млн грн», – йдеться у матеріалі журналістів-розслідувачів.