37-річний Тарас Павлів став депутатом від «Об’єднання Самопоміч»

Під час засідання сесії Львівської міської ради у четвер, 1 травня, представили нового депутата від «Об’єднання Самопоміч» Тараса Павліва, який замінив Євгена Бойка, який є керуючим справами виконкому.

Львівська міська територіальна виборча комісія прийняла постанови про реєстрацію нового депутата Львівської міської ради. Йдеться про Тараса Павліва, який увійшов до міськради від партії «Об’єднання Самопоміч», замінивши Євгена Бойка, який є керуючим справами виконкому.

37-річний Тарс Павлів – лідер фанатів «Карпат» та голова громадської організації «Завжди вірні». Пластун, був курінним куреня УПЮ ч. 1 імені Короля Данила. Одружений. Багатодітний батько. Балотувався до ЛМР на виборах у 2020 році за списком, але не пройшов. Був депутатом Львівської районної ради та членом постійної комісії з питань культури, туризму та траскордонного співробітництва.

Додамо, що Тарас Павлів став 17-м депутатом Львівської міської ради від фракції «Об’єднання Самопоміч». Загалом у міській раді є 64 депутати.