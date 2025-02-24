24 лютого відбулось засідання Львівської ради церков і релігійних організацій

У понеділок, 24 лютого, відбулось засідання Львівської ради церков і релігійних організацій, під час якого обрали нового тимчасового головуючого. Ним став 53-річний митрополит ПЦУ Димитрій Рудюк. Також на засіданні ради церков ухвалили спільне звернення щодо єдності та миру в Україні.

Як повідомив голова Львівської ОВА, новим головуючим ради церков став митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій Рудюк. Дотепер ці обовʼязки виконував архієпископ і митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк.

Крім цього, на засіданні ради ухвалили звернення щодо єдності та миру в Україні, в якому представники різних конфесій закликали до спільної молитви за свободу і незалежність та українських воїнів.

«Зерна єдності та віри, що ми кинули в українську землю у лютому 2022 були скроплені кров’ю найкращих і неодмінно проростуть українською Перемогою. Сьогодні українці як нація, складають свій головний іспит зрілості. Впродовж останніх 34 років нам неодноразово доводилося демонструвати надзусилля. В критичні моменти, коли здавалося ситуація безнадійна віра ставала запорукою перемоги. Так було під час Помаранчевої Революції та Революції Гідності. З Божою допомогою українці спільно зупинили російську гібридну агресію у 2014 році», – йдеться у зверненні.

Рада також закликала українців із різних регіонів та тізних конфесій до єдності та «не мірятись, хто більший українець».

Що відомо про митрополита Димитрія Рудюка

В миру – Вадим Рудюк. Народився на Хмельниччині, церковну освіту здобув у Київській православній богословській академії, доктор церковно-історичних наук, професор КПБА.

Із 2000 року – єпископ Переяслав-Хмельницький, вікарій Київської єпархії УПЦ КП, намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря (2000-2010), ректор Київської духовної академії і семінарії УПЦ КП (2000-2010).

У 2004 році піднесений до сану архієпископа, у 2009 році – до сану митрополита. З 2010 року – митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП, з 2019 року – митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ, голова Інституту Церковної історії, голова Синодальної Комісії з міжхристиянських відносин.