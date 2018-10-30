Новим очільником Київської області став нелюстрований екс-керівник столичної поліції

Олександр Терещук — генерал поліції, якого звільнив від люстрації президент

Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Терещука новим очільником Київської обласної державної адміністрації. 2014 року посадовця, який тоді очолював УМВС у Волинській області, у скеруванні бійців «Беркуту» до Києва для придушення протестів.

«Головне завдання, яке я ставлю новому голові ОДА – це захист людей, в тому числі і соціальний захист. Ми маємо бути абсолютно відкритими до проблем людей і не класти проблеми у «довгу шухляду», а вирішувати їх», — сказав Порошенко під час представлення Терещука на новій посаді, інофрмує «Громадське».

Терещук працював у правоохоронних структурах понад 30 років. За часів президентства Януковича він очолював головне управління МВС на Волині та відправляв звідти «Беркут» на Майдан.

Як повідомляється, Олександр Терещук від 2012 по 2014 рік очолював УМВС України у Волинській області. За даними «Волинських новин», в період Євромайдану, зокрема, у грудні 2013 року, міліціонер мав конфлікт із місцевими активістами, котрі критикували його за наказ про відрядження волинського підрозділу «Беркуту» до столиці.

2014 року Терещук став керівником міліції Києва. Під час очищення влади його було люстровано, проте президент України Петро Порошенко скасував рішення про люстрацію, а згодом міліціонера відновили на посаді глави МВС Києва. Наприкінці 2015 року Терещука звільнили з посади начальника поліції Києва.

З квітня 2016 року до нині Терещук обіймав посаду заступника голови Одеської ОДА.

У травні 2015 року проект «Наші гроші» повідомив, що Терещук побудував триповерховий особняк на землі, яка заарештована за підозрою в незаконному виділенні. Сам Терещук заявляв, що має всі необхідні акти на землю, і будівництво його будинку було повністю законним.