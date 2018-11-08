Новим послом Угорщини в Україні стане Іштван Ійдярто

Очікується, що Ійдярто сьогодні прибуде до Києва

Міністерство закордонних України видало агреман на призначення Іштвана Ійдярто новим послом Угорщини в Києві. Як пише «Європейська правда», він прибуде в Україну в четвер, 8 листопада.

«У цей же день (30 жовтня) посла Угорщини в Україні Ерно Кешкеня запросили в МЗС, щоб вручити йому агреман на призначення його наступника в Києві», - йдеться в статті.

Очікується, що Ійдярто сьогодні прибуде до Києва і фактично почне свою дипломатичну місію в Україні. Вручення вірчих грамот, за даними джерел, планується вже в найближчі тижні, точно до кінця листопада.

Як повідомляв ZAXID.NET, 2 листопада Угорщина завершила каденцію свого посла в Україні Ерно Кешкеня. У понеділок він залишив Україну.

А наприкінці жовтня Угорщина перейменувала скандальну назву посади урядового уповноваженого по Закарпаттю, яка раніше викликала жорсткий спротив України.