У вівторок, 27 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Кінні упряжки в центрі Львова під забороною. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради після випадку, коли на проспекті Свободи впав кінь, запряжений в екскурсійну карету. Застрягли у ліфті. Львів'ян наполегливо закликають не користуватися підйомниками під час повітряної тривоги і відімкнень електроенергії. Меморіальна таблиця Ірині Фаріон. Розмістили її на фасаді будинку, в якому проживала мовознавиця. Майстерня міста 2024. У Лисиничах в межах урбаністичного фестивалю мешканці створили громадський простір.

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