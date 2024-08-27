24 серпня з російського полону повернулися 115 українців

Під час останнього обміну полоненими, що відбувся на День Незалежності 24 серпня, з poсiйського пoлону повернувся військовий із Солонки Ростислав Голубець. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у вівторок, 27 серпня.

«Воїнові 22 роки. Перебував на строковій службі з квітня 2021 року. Служив у Національній гвардії України у Маріуполі», – написав Максим Козицький.

У полон Ростислав Голубець потрапив ще 18 травня 2022 року.

Як повідомляв ZAXID.NET, 24 серпня під час обміну полоненими Україна повернула з російського полону 115 своїх військових. Серед них – троє мешканців Львівщини. Окрім 22-річного Ростислава Голубця, ідеться про 23-річного Віталія Тарасовича, який захищав «Азовсталь» і потрапив у полон 12 червня 2022 року, і про 22-річного Ореста Коляду, який був у російському полоні з 30 квітня 2022 року.