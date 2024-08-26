Загалом під час обміну у День Незалежності Україна повернула 115 військовослужбовців з російського полону

Під час обміну полоненими на День Незалежності України додому повернувся ще один захисник зі Львівщини. Йдеться про 23-річного Віталія Тарасовича. Про це у понеділок, 26 серпня, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Маю дуже світлу новину. Серед тих, хто повернувся додому під час останнього обміну полоненими, є ще один наш земляк – Віталій Тарасович із Яворівського району. Воїнові 23 роки. Родом він зі Судової Вишні», - повідомив Максим Козицький.

Віталій Тарасович служив строковиком ще з квітня 2021 року. Захищав «Aзостaль». Рідні втратили зв’язок із Віталієм 12 червня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що під час обміну полоненими на День Незалежності України додому повернувся 22-річний військовий із Львівщини Орест Коляда. Він служив у 35-ій штурмовій бригаді і потрапив у російський полон 30 квітня 2022 року біля села Времівка. Зараз військовому 22 роки, він родом із Червоноградського району Львівщини.

Загалом під час обміну у День Незалежності Україна повернула 115 військовослужбовців з російського полону, усі вони є службовцями-строковиками.