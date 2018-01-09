Новий голова МЗС Польщі сподівається на швидке розв'язання історичних суперечок з Україною

Новий голова МЗС Польщі Яцек Чапутович

Новий голова МЗС Польщі Яцек Чапутович висловив сподівання на якнайшвидше врегулювання проблемних історичних питань у відносинах з Україною. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Польщі у середу, 10 січня.

Як зазначається, свої перші телефонні розмови на посаді Яцек Чапутович провів з головами МЗС Угорщини (на прохання угорської сторони) і України.

«Міністр Чапутович підтвердив відданість Польщі суверенітету і територіальній цілісності України і підкреслив, що Польща і надалі підтримуватиме європейські прагнення України», – йдеться у повідомленні.

«Під час розмови він також висловив сподівання на якнайскоріше розв’язання проблематичних історичних питань у відносинах Польщі і України», – додали в МЗС Польщі.

Як інформував ZAXID.NET, 9 січня у Польщі оголосили про зміни в уряді - ротації відбулися в дев’яти міністерствах. Зокрема, своєї посади позбувся відомий своєю антиукраїнською риторикою голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський. Його замінили на Яцека Чапутовича.

Зауважимо, що призначення Чапутовича західні ЗМІ розглядають, як рішення Польщі «прийняти більш примиренний підхід до Брюсселя», адже колишній глава відомства був відомий своєю жорсткою критикою політики Європейського Союзу.