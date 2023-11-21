Громадський освітній хаб буде розміщений у майбутньому апарт-готелі

Біля Львівського національного медичного університету з'явиться громадський освітній хаб. Він буде розміщений у майбутньому апарт-готелі, що зведуть на території, де раніше розміщувався гаражний кооператив.

Тривалий час між Львівським медичним університетом та компанією-забудовником «Парктрейд» були дискусії щодо цієї території. Сьогодні, у приміщенні Личаківської адміністрації на відкритій зустрічі, сторони обговорили усі архітектурні та юридичні деталі, що стануть основою для розробки положень до майбутніх намірів співпраці.

«Під час зустрічі ознайомилася із проектними рішеннями забудовника, вислухали позиції студентів та викладачів. Наразі єдиного рішення не знайшли, дискусії щодо цього питання тривають», – Ігор Держко, завідувач кафедри філософії та економіки ЛНМУ.

«Ситуація щодо цієї земельної ділянки вже неодноразово публічно розглядалася. У межах цього архітектурного проєкту передбачено приміщення для потреб університету. Тут буде розміщений студентський хаб, що стане майданчиком для навчання, проведення наукових подій та дискусій. Хаб слугуватиме місцем для нетворкінгу, неформального розвитку студентів та викладачів. Ми вбачаємо у цьому важливу соціальну функцію задля спільного розвитку нашого міста», – Назар Бербека, депутат ЛМР, співзасновник компанії «Парктрейд».